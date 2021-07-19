اليابان تبحث عن متبرعين بالجلد

أخبار اليابان

عولج الأشخاص الذين أصيبوا بحروق في هجوم حريق قاتل وقع في يوليو/ تموز 2019 على استوديو شركة كيوتو للأنيمي بجلد محفوظ بالتبريد من أطراف ثالثة.

مع انخفاض عدد الأشخاص الذين يوافقون على التبرع بجلدهم بعد الوفاة، تدعو شبكة بنك الجلد الياباني إلى التعاون من المواطنين، مشيرة إلى أن ترقيع الجلد ضروري لإنقاذ الأرواح.

وقتل في الهجوم المتعمد منذ عامين 36 شخصا وأصيب 32.

قدمت الشبكة الجلد لضحيتين أصيبا بحروق شديدة. بعد عمليات الترقيع، نجا أحدهم من الموت.

تقوم المنظمة بإزالة الجلد من المتبرع خلال 12 ساعة من الوفاة وتحافظ على الجلد عند درجة حرارة 190 درجة مئوية تحت الصفر. يوفر هذا الجلد للأشخاص المعرضين لتهديد حياتهم بسبب الحروق الشديدة استجابة لطلبات من حوالي 80 مؤسسة طبية مسجلة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)