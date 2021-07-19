باخ يرفض التعليق على طلب السماح للمتفرجين بحضور من الأولمبياد

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رفض رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ التعليق يوم السبت على طلبه المعلن لليابان للنظر في السماح للمشاهدين في ملاعب طوكيو الأولمبية إذا تحسن وضع فيروس كورونا الجديد.

قدم باخ الطلب خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي يوم الأربعاء، وفقًا لمصدر مطلع.

وقال باخ في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية في طوكيو ”فيما يتعلق بالمتفرجين، لن أعلق على ما دار بيني وبين رئيس الوزراء الياباني“.

سيتم حظر المتفرجين من حضور جميع الأحداث في طوكيو وخمس محافظات أخرى، بما في ذلك حفل الافتتاح يوم الجمعة، وسط زيادة حالات إصابات فيروس كورونا، وفقًا للقرارات الصادرة في الاجتماع الخماسي للمسؤولين المرتبطين بالأولمبياد، بما في ذلك باخ في يوليو/ تموز 8 ومناسبات أخرى.

وقال باخ ”إذا تغيرت الظروف، فسنعقد اجتماعًا خماسيًا آخر فوريًا لمعالجة هذا الأمر من خلال تدابير مكافحة فيروس كورونا ذات الصلة“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)