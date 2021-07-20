الرئيس الكوري الجنوبي لن يحضر حفل افتتاح أولمبياد طوكيو

أخبار اليابان

أعلن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي يوم الاثنين أن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن لن يزور اليابان لحضور حفل افتتاح أولمبياد طوكيو يوم الجمعة.

أجرى دبلوماسيون يابانيون وكوريون جنوبيون مناقشات لتحقيق زيارة الرئيس الكوري لليابان لعقد قمة مع رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي. ومع ذلك، خلصت سيوؤل إلى أن مثل هذا الاجتماع سوف يفشل في تحقيق النتائج المرجوة في الوضع الحالي.

قال بارك سو هيون، كبير أمناء الرئيس، إن البلدين ناقشا كيفية إحراز تقدم بشأن قضايا التاريخ المعلقة وتعزيز التعاون الموجه نحو المستقبل.

لكن بارك قال إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه حتى الآن أقل مما يمكن اعتباره نتيجة مرغوبة للقمة، رغم أنه أضاف أن الفجوة في التفاهم بين الجانبين ضاقت إلى حد كبير.

وقال بارك أيضًا إنه تم أخذ جميع الظروف في الاعتبار عند اتخاذ قرار إلغاء رحلة مون.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)