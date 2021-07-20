الشرطة اليابانية تشدد الإجراءات الأمنية قبل أولمبياد طوكيو

أخبار اليابان

بدأت الشرطة اليابانية في اتخاذ إجراءات أمنية كاملة قبل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو يوم الجمعة.

سيشارك ما مجموعه حوالي 60 ألف فرد من أفراد الشرطة، بما في ذلك ضباط من إدارة شرطة العاصمة طوكيو وثماني إدارات شرطة في المحافظات، بالإضافة إلى أولئك الذين تم إرسالهم كأعضاء داعمين من إدارات الشرطة الأخرى في جميع أنحاء البلاد، في الأنشطة الأمنية مثل حراسة الأماكن والشخصيات البارزة خلال طوكيو دورة الالعاب الاولمبية والبارالمبية.

على الرغم من عدم وجود متفرجين في معظم الملاعب الأولمبية بسبب عودة ظهور فيروس كورونا الجديد في البلاد، إلا أن الألعاب ستظل تحت إجراءات أمنية مشددة.

عادة، يتم وضع الطرق التي تربط بين الأماكن ومحطات القطارات القريبة في حالة تأهب قصوى لأن طرق ”الميل الأخير“ عرضة لحوادث الانزلاق والسقوط والهجمات الإرهابية عندما تصبح مزدحمة قبل الأحداث وبعدها.

ولكن مع حظر حضور المتفرجين في معظم الأماكن وإلغاء أحداث المشاهدة العامة في طوكيو، سيتم إرسال موظفي الأمن بشكل أساسي إلى الأماكن ومحطات القطارات المزدحمة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)