اليابان تؤمن توريد لقاحات موديرنا لعام 2022

أخبار اليابان

قال وزير الصحة الياباني نوريهيسا تامورا، الثلاثاء، إن الحكومة اليابانية وقعت عقدًا مع شركة موديرنا لتوريد لقاحات فيروس كورونا الجديد في عام 2022.

وبموجب الاتفاقية، ستحصل اليابان على 50 مليون جرعة من اللقاح، تكفي لـ 25 مليون شخص، من شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية العام المقبل.

عقدت اليابان الصفقة بافتراض لقطة إضافية ثالثة تغطي متغيرات فيروس كورونا الجديد. يتطلب لقاح موديرنا حاليًا حقنتين ليتم تطعيم الشخص بشكل كامل.

وفقًا لوزارة الصحة سيتم استيراد اللقاحات في وقت مبكر من شهر يناير/ كانون الثاني.

تقوم موديرنا حاليًا بتطوير لقاح لتحييد السلالات الجديدة بما في ذلك سلالة دلتا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)