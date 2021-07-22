حوالي 15 من زعماء العالم يزورون اليابان لحضور افتتاح أولمبياد طوكيو

أخبار اليابان

صرح كاتسونوبو كاتو، كبير أمناء مجلس الوزراء، يوم الأربعاء، أنه من المقرر أن يزور قادة من حوالي 15 دولة ومنظمة دولية اليابان لحضور حفل افتتاح أولمبياد طوكيو يوم الجمعة.

وقال كاتو في مؤتمر صحفي إنه من المقرر أيضا أن يزور وزراء الرياضة من حوالي 70 دولة اليابان.

وقال كاتو إن المحادثات مع هؤلاء القادة والوزراء ”ستوفر لنا فرصًا ثمينة للغاية“ في وقت يتم فيه تقييد الدبلوماسية وجهًا لوجه بسبب جائحة كورونا.

لكن عدد كبار القادة الذين يزورون اليابان لحضور الحفل سيكون أقل بكثير مما كان متوقعًا في البداية، لأن الكثيرين قرروا عدم السفر إلى الدولة الآسيوية لأن فيروس كورونا الجديد لا يزال مستشريًا في أجزاء كثيرة من العالم.

في وقت الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2012 في لندن، زار حوالي 80 من قادة العالم بريطانيا. اتخذت الحكومة اليابانية استعدادات لاستقبال أكبر عدد ممكن من القادة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)