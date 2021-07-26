بدء إصدار ”جواز سفر كورونا“ في اليابان

أخبار اليابان

بدأت البلديات في جميع أنحاء اليابان يوم الاثنين قبول طلبات الحصول على شهادات لمتلقي لقاح فيروس كورونا الجديد الذين يخططون للسفر إلى الخارج.

أقام مكتب حي شيناغاوا في طوكيو كشكًا مؤقتًا لتلقي طلبات الحصول على جواز سفر كورونا. اصطف حوالي 10 أشخاص في الكشك وسلموا المستندات اللازمة للموظف المسؤول.

تختلف طريقة قبول الطلبات من بلدية إلى أخرى.

وسيواجه المسافرون الذين يحملون تلك الشهادات شروط حجر ذاتي مخففة أو إعفاء تاما منها لدى وصولهم إلى وجهاتهم في الخارج. وفي الوقت الراهن تقبل خمس دول تلك الشهادة، وهي إيطاليا، والنمسا، وتركيا، وبلغاريا، وبولندا. وتقبل كوريا الجنوبية الشهادة اليابانية لكنها تشترط وثائق إضافية.

قال يوجي كامياما، البالغ من العمر 71 عامًا، المقيم في حي شيناغاوا، والذي كان يعلم اللغة اليابانية في فيتنام قبل جائحة فيروس كورونا، بعد تقديم طلبه: ”كنت أنتظر هذا اليوم بفارغ الصبر“. وأضاف ”على الرغم من أنني لست متأكدا متى سأتمكن من العودة إلى فيتنام، إلا أنني أريد أن أرى طلابي مرة أخرى في أقرب وقت ممكن“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)