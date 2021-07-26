اللجنة الأولمبية الدولية توافق على خلع الكمامات لمدة 30 ثانية أثناء الاحتفال بالميداليات

أخبار اليابان

وافقت اللجنة الأولمبية الدولية على قاعدة جديدة تسمح للرياضيين بخلع أقنعتهم عندما يتم التقاط صورهم خلال احتفالات الميداليات في أولمبياد طوكيو الجارية.

قالت اللجنة الأولمبية الدولية الأحد إن الفائزين بالميداليات يمكنهم خلع أقنعتهم لمدة 30 ثانية كحد أقصى بعد انتهاء عزف النشيد الوطني للبطل.

يتعين على الرياضيين الوقوف على منصة التتويج للحصول على الميداليات الخاصة بهم والحفاظ على مسافة مادية للصور بدون قناع ، من أجل منع انتشار فيروس كورونا الجديد.

يُسمح باللقطات الجماعية للفائزين بالميداليات الذين يقفون بالقرب من بعضهم البعض طالما يرتدي الرياضيون أقنعة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)