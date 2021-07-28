رئيس وزراء اليابان ينفي احتمالية إلغاء أولمبياد طوكيو بسبب زيادة حالات كورونا

أخبار اليابان

نفى رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي يوم الثلاثاء إلغاء أولمبياد طوكيو في منتصف الطريق حيث سجلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا رقما قياسيا في المدينة المضيفة للألعاب.

وأبلغ سوغا الصحفيين الذين سئلوا عن احتمال إلغاء الألعاب ”تدفق الناس يتراجع. لا داعي للقلق“، أعلنت حكومة مدينة طوكيو عن 2848 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء.

في وقت سابق اليوم، التقى سوغا بوزير الصحة نوريهيسا تامورا ووزير التنشيط الاقتصادي ياسوتوشي نيشيمورا لمناقشة الاستجابة لارتفاع حالات الإصابة بكورونا.

واتفقوا على اتخاذ خطوات لضمان الاستعداد الطبي لطوكيو، بما في ذلك استخدام مزيج من الأجسام المضادة لعلاج كورونا الذي وافقت عليه الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال سوغا: ”تؤمن الحكومة علاجًا جديدًا يقلل من خطر الإصابة بأعراض حادة بنسبة 70%“، مضيفًا أن العقار سيُستخدم بشكل مكثف.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)