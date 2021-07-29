بسبب كورونا.. الحكومة اليابانية تدرس إعلان حالة الطوارئ في المحافظات المجاورة لطوكيو

أخبار اليابان

قالت مصادر مطلعة يوم الأربعاء، إن الحكومة اليابانية تدرس إعلان حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا لثلاث محافظات مجاورة لطوكيو.

وقالت المصادر إن من المتوقع أن تتخذ الحكومة قرارا في وقت مبكر من يوم الجمعة لإعلان حالة الطوارئ في محافظات سايتاما، تشيبا، كاناغاوا.

وقالت المصادر إنها تدرس أيضًا إعلان حالة الطوارئ في محافظة أوساكا بغرب اليابان.

تخضع سايتاما، تشيبا، كاناغاوا، وأوساكا حاليًا لإجراءت صارمة لاحتواء تفشي فيروس كوورنا، في حين أن طوكيو تخضع لحالة الطوارئ للمرة الرابعة، ومن المقرر أن يستمر كلاهما حتى 22 أغسطس/ آب.

تدرس الحكومة توسيع المناطق التي تغطيها حالة الطوارئ استجابةً لارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)