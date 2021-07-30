حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا تتجاوز 10 آلاف في يوم واحد لأول مرة في اليابان

أخبار اليابان

أكدت اليابان 10699 حالة إصابة جديدة لفيروس كورونا يوم الخميس في أول حصيلة يومية تتجاوز 10 آلاف حالة، مما يرفع إجمالي حالاتها إلى أكثر من 900 ألف.

سجلت طوكيو، ومحافظة كاناغاوا المجاورة ومحافظة أوكيناوا الواقعة في أقصى الجنوب، حالات إصابة جديدة قياسية.

تم الإبلاغ عن 14 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في البلاد. ارتفع عدد المرضى المصابين بأعراض شديدة إبمعدل 17 حالة من يوم الأربعاء ليصل إلى 539.

قالت مصادر مطلعة إن الحكومة تخطط لإعلان حالة الطوارئ في محافظات سايتاما، تشيبا، وكاناغاوا المجاورة لطوكيو ومحافظة أوساكا الغربية، ابتداء من يوم الاثنين وتستمر حتى 31 أغسطس/ آب.

وقالت المصادر إنها تخطط أيضًا لتمديد حالة الطوارئ، السارية حاليًا في طوكيو وأوكيناوا والتي من المقرر أن تنتهي في 22 أغسطس/ آب حتى 31 أغسطس/ آب.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)