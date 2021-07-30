لجنة دولية توافق على زيادة حصص صيد التونة ذات الزعانف الزرقاء الكبيرة

أخبار اليابان

وافقت مجموعة عمل مشتركة من هيئات إدارة موارد مصايد الأسماك الدولية يوم الخميس على زيادة حصص صيد التونة الكبيرة ذات الزعانف الزرقاء في المحيط الهادئ بنسبة 15%.

تبنت اللجنة الدولية حصص الصيد المتزايدة في اجتماع عبر الإنترنت انتهى في نفس اليوم، بعد اقتراح اليابان بالتوسع. ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها زيادة حصص الصيد.

وتوقع المراقبون أن تصل المحادثات إلى مستويات عالية حيث يعتقدون أن الولايات المتحدة سترفض اقتراح اليابان من أجل حماية الموارد.

في اقتراح هذا العام، مثل العام الماضي، دعت اليابان إلى توسيع حصص الصيد بنسبة 20% لكل من التونة ذات الزعانف الزرقاء التي تزن أقل من 30 كيلوغرامًا ولسمك التونة الأكبر.

ومع ذلك، رفضت اللجنة الدولية طلب اليابان بشأن الأسماك الصغيرة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)