إعادة التحقيق مع رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي بشأن فضيحة سياسية

أخبار اليابان

ذكرت مصادر يوم يوم الجمعة أن رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي سيخضع لإعادة التحقيق من قبل المدعين العامين بشأن قضية انتهاك محتمل لقوانين الانتخابات عند تنظيم مأدبة لمؤيدي الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.

وقضت لجنة التحقيق رقم 1 في طوكيو أن أجزاء من قرار المدعين بعدم توجيه الاتهام إلى آبي كانت غير عادلة.

جاء الحكم الصادر في 15 يوليو/ تموز بعد أن تقدمت مجموعة من المواطنين بشكوى ضد عدم توجيه الاتهام.

بعد قرار اللجنة، سيعيد مكتب المدعي العام لمنطقة طوكيو التحقيق في القضية واتخاذ قرار مرة أخرى بشأن توجيه الاتهام إلى آبي.

جاء القرار الأولي للمدعي العام رداً على شكوى جنائية زعمت أن رئيس الوزراء السابق ربما يكون قد انتهك قانون مراقبة الأموال السياسية، بعد أن حذفت مجموعته الداعمة تكاليف حفل العشاء التي يبلغ مجموعها حوالي 30 مليون ين من تقاريرها المالية على مدى أربع سنوات.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)