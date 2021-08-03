18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أولمبياد طوكيو

أخبار اليابان

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، الثلاثاء، إصابة ثمانية عشر شخصًا من ذوي الصلة بأولمبياد طوكيو، من بينهم رياضي من فريق السباحة الفني اليوناني، بفيروس كورونا الجديد.

كان الرياضي يقيم في القرية الأولمبية، الواقعة في منطقة هارومي على الواجهة البحرية في طوكيو.

والـ17 الآخرون هم خمسة موظفين أولمبيي، 10 موظفين خارجيين، ومتطوع، وعامل إعلامي.

وحتى يوم الثلاثاء، بلغ العدد التراكمي للحالات الإيجابية بين الأشخاص المرتبطين بالألعاب منذ 1 يوليو/ تموز إلى 294 شخصًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)