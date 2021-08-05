اليابان تؤكد 5 حالات إصابة بالحساسية المفرطة لكل مليون جرعة من لقاح فايزر

أخبار اليابان

تم الإبلاغ عن 5 حالات من الحساسية المفرطة، أو رد فعل تحسسي شديد، لكل مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المنتج من قبل شركة الأدوية الأمريكية فايزر في اليابان حتى 25 يوليو/ تموز وفقًا لوزارة الصحة اليابانية.

بالنسبة للقاح شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية موديرنا، كانت هناك حالتان من الحساسية المفرطة لكل مليون تطعيم، حسبما ذكرت الوزارة في اجتماع للجنة الخبراء يوم الأربعاء.

تم تأكيد وفاة ما مجموعه 912 شخصًا بعد الحصول على لقاح فايزر في البلاد حتى 30 يوليو/ تموز، بينما تم الإبلاغ عن سبع وفيات بعد تلقي لقاح موديرنا.

غير أن الأرقام تشمل من توفوا بسبب الشيخوخة، ولم يتم التأكد من وجود حالات مرتبطة بشكل مباشر بالتطعيمات، بحسب الوزارة.

حتى 25 يوليو/ تموز، تم إعطاء 74.14 مليون جرعة من لقاح فايزر و 3.59 مليون من لقاح موديرنا في اليابان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)