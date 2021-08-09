تسارع وتيرة الإصابة بكورونا في اليابان مجددا

أخبار اليابان

تم تأكيد ما مجموعه 95675 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء اليابان في الأسبوع حتى صباح الاثنين.

ارتفع الإجمالي الأسبوعي حوالي 50% من الحالات السابقة البالغ عددها 6،843 حالة. وفي الأسبوع الذي سبقه، بلغت الإصابات 29237 حالة.

وارتفع الرقم الخاص بالأسبوع الأخير بالإجمالي التراكمي لحالات الإصابة في اليابان، بما في ذلك بين أولئك الذين كانوا على متن السفينة السياحية دايموند برنسيس، التي تم عزلها قبالة يوكوهاما، جنوب طوكيو، العام الماضي، إلى 1032975 حتى الساعة 10 صباحًا يوم الاثنين (1 صباحًا بتوقيت غرينتش).

وتجاوز المجموع التراكمي المليون يوم الجمعة.

ومن بين محافظات اليابان البالغ عددها 47 محافظة، سجلت طوكيو أكبر عدد إجمالي من حالات الإصابة، عند 249285 حالة، بزيادة 28259 عن الأسبوع السابق. تليها أوساكا بـ 122458 حالة بزيادة 7433 حالة، وكاناغاوا بـ 96754 حالة بزيادة 12148 حالة، ثم سايتاما بـ 66123 حالة بزيادة 8281 حالة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)