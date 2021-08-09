في ذكرى المأساة: عمدة ناغاساكي يحث اليابان على التصديق على معاهدة حظر الأسلحة النووية

أخبار اليابان

أحيت ناغاساكي الذكرى السادسة والسبعين للقصف الذري الأمريكي للمدينة الواقعة جنوب غرب اليابان يوم الاثنين، حيث حث عمدة المدينة الحكومة المركزية على التصديق على معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية في وقت مبكر.

وحضر المراسم التذكارية السنوية التي أقيمت في حديقة بالقرب من مركز الهجوم حوالي 500 شخص، بمن فيهم ناجون من القصف ”هيباكوشا“ وأفراد أسر الضحايا ورئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي. وكان من بين الحضور ممثلو 63 دولة من بينها دول نووية، بالإضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقف المشاركون دقيقة صمت من الساعة 11:02 صباحًا (2:02 صباحًا بتوقيت غرينتش)، وهو الوقت الذي انفجرت فيه القنبلة الذرية فوق ناغاساكيكي في 9 أغسطس/ آب 1945، بعد ثلاثة أيام من تعرض هيروشيما، غربي اليابان، للمصير نفسه، بالقرب من نهاية الحرب العالمية الثانية.

في إعلان ناغاساكي للسلام الذي تلاه في الحفل، قال عمدة ناغاساكي توميهيسا تاوي: ”بصفتنا الدولة الأكثر وعيًا بالعواقب المأساوية للأسلحة النووية، يرجى الانضمام كمراقبين إلى الاجتماع الأول للدول الأطراف في المعاهدة بشأن حظر الاسلحة النووية لبحث سبل تطوير هذه المعاهدة “.

وقال أيضا ”بالإضافة إلى ذلك، يرجى التوقيع على“ المعاهدة و ”التحقق من المصادقة عليها في أقرب وقت ممكن“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)