رئيس وزراء اليابان يعتذر علنًا بعد تأخره لدقيقة عن مراسم إحياء ذكرى القنبلة الذرية

أخبار اليابان

اعتذر رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي يوم الثلاثاء عن تأخره دقيقة واحدة عن مراسم إحياء ذكرى السلام في اليوم السابق في ناغاساكي لإحياء الذكرى الـ 76 للقصف الذري الأمريكي للمدينة الواقعة جنوب غرب اليابان.

وقال للصحفيين في مكتب رئاسة الوزراء في طوكيو ”تأخرت بسبب مشكلة تتعلق بإدارة الوقت وأريد أن أقدم اعتذارا صادقا“.

وقالت الحكومة إن سوغا وصل متأخرا إلى الحفل بسبب خطأ في إدارة الوقت من أحد مساعدي رئيس الوزراء.

بدأ الحفل في الساعة 10:45 صباحًا يوم الاثنين (1:45 صباحًا بتوقيت غرينتش) وشغل سوغا مقعده في الساعة 10:46 صباحًا.

صرح كبير أمناء مجلس الوزراء، كاتسونوبو كاتو، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء أنه وجه تحذيرا مباشرا إلى مساعد رئيس الوزراء المعني. وقال المتحدث باسم الحكومة ”نحن ندرك تماما أهمية الحفل“، مضيفا ”نحن نأخذ الحادث على محمل الجد وسنتخذ الإجراءات المناسبة حتى لا يتكرر مثل هذا الشيء مرة أخرى“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)