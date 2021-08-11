سلطات الهجرة اليابانية تعترف بوجود تقصير بشأن وفاة امرأة سريلانكية واعتذار وزيرة العدل

أخبار اليابان

اعترفت وكالة خدمات الهجرة اليابانية بوجود عيوب في نظام الرعاية الطبية في تقرير تحقيق حول وفاة امرأة سريلانكية محتجزة في منشأة للهجرة، صدر يوم الثلاثاء.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن الطلبات المتكررة للرعاية الطبية من السيدة ويشما ساندامالي لم تصل إلى كبار المسؤولين في مكتب خدمات الهجرة الإقليمي في ناغويا. توفيت المرأة في منشأة في مدينة ناغويا بوسط اليابان في مارس.

وكانت المرأة البالغة من العمر 33 عاما حينها قد احتجزت لتجاوزها مدة إقامتها. وبدأت تشتكي من تراجع صحتها في المنشأة في يناير/كانون الثاني وتوفيت هناك بعد شهرين.

وخلص التقرير إلى أن هناك ”العديد من النقاط التي ينبغي تحسينها والتفكير فيها“ فيما يتعلق بكيفية استجابة سلطات الهجرة للقضية.

وقالت وزيرة العدل اليابانية يوكو كاميكاوا في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء ”أعتذر بصدق عن خسارة أرواح ثمينة في مركز احتجاز كان من المفترض أن يحمي الأرواح“.

أعلنت وكالة خدمات الهجرة عن معاقبة مسؤولي مرفق الهجرة، مشيرة إلى فشلهم في وضع وتشغيل نظام ضروري لأداء واجباتهم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)