توصية بخفض المكافآت السنوية لموظفي الحكومة اليابانية

أخبار اليابان

أوصت هيئة شؤون الموظفين الوطنية في اليابان يوم الثلاثاء بخفض المكافآت السنوية لموظفي الحكومة المركزية في السنة المالية 2021 بمقدار 0.15 شهرًا من راتب 4.3 شهرًا.

وأوصت الوكالة بالإبقاء على الرواتب الشهرية لهؤلاء العمال دون تغيير.

ومن المتوقع أن ينخفض الدخل السنوي للعاملين في الحكومة بمقدار 62 ألف ين في المتوسط نتيجة لذلك. وقدمت التوصيات إلى البرلمان ومجلس الوزراء.

يهدف خفض المكافأة إلى سد الفجوة مع عمال القطاع الخاص. وجدت دراسة استقصائية أجرتها الوكالة أن المكافآت السنوية للعاملين في القطاع الخاص بلغ متوسط رواتبهم 4.32 شهرًا.

وأوصت الوكالة بخفض المكافأة للعام الثاني على التوالي بعد المطالبة بتخفيض 0.05 شهر من الراتب في السنة المالية 2020.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)