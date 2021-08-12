محافظِة طوكيو تسعى لتقاسم خسائر أولمبياد طوكيو 2020 مع الحكومة اليابانية

أخبار اليابان

تخطط محافظِة طوكيو يوريكو كويكي لجعل الحكومة اليابانية تتحمل بعض الخسائر المحتملة الناجمة عن الأولمبياد، والتي عقدت بدون جمهور تقريبًا بسبب جائحة كورونا.

وقالت كويكي في مؤتمر صحفي في وقت سابق من هذا الشهر ”سنتشاور مع الأشخاص المعنيين“ بعد صدور النتائج المالية النهائية لأولمبياد طوكيو والألعاب البارالمبية.

وقدرت التكلفة الإجمالية لأولمبياد طوكيو والألعاب البارالمبية التي ستتحملها اللجنة المنظمة وحكومة العاصمة والحكومة المركزية بنحو 1644 مليار ين مع نهاية عام 2020.

حاليًا، من المقرر أن تتحمل حكومة العاصمة 717 مليار ين من الإجمالي. وسوف يرتفع الرقم إلى 1.45 تريليون ين عندما يتم تضمين المشاريع ذات الصلة.

لكن هذه الحسابات لا تعكس خسارة الإيرادات من مبيعات التذاكر التي كانت متوقعة في البداية عند 90 مليار ين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)