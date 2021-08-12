النظام الطبي في طوكيو على حافة الهاوية

أخبار اليابان

قالت لجنة استشارية بوزارة الصحة اليابانية، الأربعاء، إن أنظمة الخدمات الطبية في منطقة العاصمة طوكيو تقترب من وضع كارثي مع تسارع وتيرة تفشي فيروس كورونا.

وقالت اللجنة إن المخاوف تتزايد من أن منطقة طوكيو قد تشهد وضعًا لا يمكن فيه إنقاذ العديد من الأرواح في الأوقات العادية.

ودعت المواطنين إلى الامتناع عن زيارة منازل آبائهم خلال فترة العطلة الصيفية في وقت لاحق من هذا الأسبوع واتخاذ إجراءات شاملة ضد فيروس كورونا.

وقالت اللجنة إن ”حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا تستمر في الانتشار بوتيرة سريعة“ في جميع أنحاء البلاد.

وقالت اللجنة إنها تعتقد أن متحورة دلتا هي السلالة السائدة في طوكيو، حيث تمثل ما يقدر بنحو 95% من حالات الإصابة الجديدة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس(