خبراء: طوكيو في مستوى الكارثة وكورونا خارج السيطرة

أخبار اليابان

قال خبراء اليوم الخميس، إن طوكيو في حالة طوارئ على مستوى الكارثة، حيث خرجت عدوى فيروس كورونا عن السيطرة.

قال الخبراء في اجتماع لحكومة العاصمة اليابانية لرصد حالة فيروس كورونا إن أنظمة الطوارئ والأنظمة الطبية الأخرى في العاصمة اليابانية أصبحت معطلة.

وحتى يوم الأربعاء، ارتفع متوسط حالات الإصابة الجديدة في طوكيو لمدة سبعة أيام بنحو 500 عن الأسبوع السابق ليصل إلى 3933.9.

وكان ما يقرب من 70% من متوسط العدد هم من دون سن الأربعين. وزاد المتوسط بين كبار السن من السكان إلى 139.0 متجاوزًا ذروته خلال الموجة الرابعة من الإصابات التي تم تسجيلها في مايو/ أيار.

ارتفع عدد مصابي كورونا الذين يعانون من أعراض خطيرة وفقًا لمعايير حكومة العاصمة 82 حالة من الأسبوع السابق ليصل إلى 197 حالة، ليستولي على أكثر من نصف أسرة المستشفيات المجهزة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)