لجنة مكافحة فيروس كورونا تقترح خفض حركة السير على الأقدام في طوكيو إلى النصف

أخبار اليابان

اقترحت لجنة مكافحة فيروس كورونا التابعة للحكومة اليابانية يوم الخميس خفض حركة المرور على الأقدام في طوكيو إلى النصف عن المستوى قبل أن تدخل العاصمة في حالة الطوارئ الحالية في أوائل يوليو/ تموز.

وقالت لجنة الخبراء أيضًا إنه ينبغي اتخاذ تدابير مكثفة خلال الأسبوعين المقبلين بعد النمو الهائل في الإصابات بفيروس كورونا الجديد.

وقالت اللجنة: ”المجتمع ككل بحاجة إلى شعور قوي بالأزمة، كما كان الحال خلال حالة الطوارئ الأولى العام الماضي“.

اقترحت اللجنة تدابير قوية لخفض الزيارات إلى الأماكن المزدحمة إلى النصف، مثل مراكز التسوق وأقسام المواد الغذائية في المتاجر الكبرى، بالإضافة إلى مزيد من التوسع في العمل عن بعد والقيود الطوعية على السفر عبر حدود المحافظات.

بالإضافة إلى ذلك، طلبت اللجنة التعاون من العاملين في المجال الطبي والمؤسسات التي لم تشارك في علاج مرضى فيروس كورونا حتى الآن ، من أجل تخفيف الضغط على النظام الطبي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)