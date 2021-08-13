طوكيو تمنح حوافز للشباب الذين تلقوا لقاح كورونا

أخبار اليابان

قال مسؤولون يوم الخميس إن حكومة مدينة طوكيو تخطط لمنح نقاط أو قسائم مكافأة للأشخاص في العشرينات والثلاثينيات من العمر الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا.

حاليًا، يمثل الأشخاص الذين يبلغون من العمر 39 عامًا أو أقل حوالي 70% من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في العاصمة اليابانية. لكن هذه الأجيال الشابة تميل إلى التردد في التطعيم.

وقال مسؤول في حكومة العاصمة: ”نحن نهدف إلى تعزيز التطعيمات من خلال تقديم الحوافز“. كما تخطط لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للتلقيح بين الشباب”.

سيغطي برنامج الحوافز حوالي 3.4 مليون من سكان طوكيو في العشرينات والثلاثينيات من العمر. سيحصلون على نقاط أو قسائم مكافأة من الشركات الراعية إذا قاموا بتسجيل سجلات التطعيم باستخدام تطبيق هاتف ذكي.

خصصت الحكومة الحضرية 250 مليون ين في الإنفاق ذي الصلة في إطار ميزانية تكميلية.





(النص الأصلي باللغة اللإنكليزية، جيجي برس)