استطلاع: أكثر من 80% إيجابيون تجاه الحصول على لقاح كوورنا في اليابان

أخبار اليابان

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة جيجي برس يوم الجمعة أن أكثر من 80% من الأشخاص في اليابان إيجابيون بشأن تلقي لقاح

وفقًا للمسح القائم على المقابلة، والذي استمر لمدة أربعة أيام حتى يوم الاثنين، قال 46.2٪ من جميع المستجيبين إنهم أكملوا الجرعة الثانية من اللقاح، وقال 13٪ إنهم تلقوا جرعتهم الأولى فقط، وقال 23.3٪ إنهم سيحصلون على التطعيم قريبًا.

في المقابل ، قال 13.8 نسبة مئويّة هم سينتظرون ويرون فترة ، و 3.4 نسبة مئويّة قالوا هم لن يحصلوا تطعيم.

وصلت نسبة الأشخاص الذين قالوا إنهم تلقوا جرعتهم الثانية إلى 90.7٪ بين المستطلعين الذين تتراوح أعمارهم بين 70 عامًا أو أكبر و 66.3٪ بين أولئك الذين هم في الستينيات من العمر.

كان معدل التطعيم الكامل أقل بشكل حاد بين الأشخاص الأصغر سنًا، حيث يقف عند 25.6% بين المستجيبين في الخمسينيات من العمر، 20.6% لمن هم في الأربعينيات من العمر، 16.9 لمن هم في الثلاثينيات و 12.9% لمن هم بين 18 و 29.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)