جمع أكثر من 50 ألف توقيع للمطالبة بالكشف عن الحقيقة كاملة بخصوص وفاة سيدة سيرلانكية في أحد مراكز الهجرة اليابانية

أخبار اليابان

تم تقديم أكثر من 50 ألف توقيع يوم الجمعة إلى وكالة خدمات الهجرة اليابانية للكشف عن الحقائق بخصوص وفاة امرأة سريلانكية في مرفق احتجاز المهاجرين في اليابان.

وكانت ويشما ساندامالي قد توفيت في مارس/آذار هذا العام في منشأة للهجرة في ناغويا وسط اليابان. وكانت المرأة البالغة من العمر 33 عاما حينها تشتكي من تدهور حالتها الصحية. وقد احتجزت بسبب تجاوزها مدة تأشيرة الإقامة.

والتقى مسؤولون في وكالة خدمات الهجرة مع شقيقتي ويشما الصغريين يوم الخميس في طوكيو وأطلعوهما على التقرير النهائي حول نتائج تحقيق الوكالة في وفاتها. وأقر التقرير الذي نشر يوم الثلاثاء بافتقار منشأة ناغويا إلى منظومة توفير الرعاية الطبية الملائمة للمحتجزين.

وعُرضت بعد ذلك على الشقيقتين نسخة محررة من تسجيل مصور يظهر الأسبوعين الأخيرين من حياة ويشما. وكان طول النسخة المحررة نحو ساعتين. زقد طالبت الشقيقتان بأن يسمح لهما بمشاهدة نسخة غير محررة من التسجيل المصور الذي يظهر آخر أسبوعين لها في الاحتجاز.

تم جمع التوقيعات التي تم تسليمها إلى مسؤول تنفيذي بالوكالة على موقع Change.org اعتبارًا من 7 يوليو/ تموز من قبل مجموعة مدنية تضم طلابًا.

وجمعت المجموعة 50.088 توقيعا بحلول يوم الخميس. وستواصل حملتها الخاصة بجمع التوقيعات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)