إصدار تحذير خاص من الأمطار الشديدة في عدة محافطات يابانية

أخبار اليابان

أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا خاصا من هطول أمطار غزيرة على أجزاء من محافظات ساغا وناغاساكي وفوكوؤكا ومدينة هيروشيما يوم السبت حيث ضربت الأمطار الغزيرة الجزء الشمالي من منطقة كيوشو الجنوبية الغربية.

ويقول مسئولو الأرصاد الجوية إن ما يصل إلى 250 ملليمترا من الأمطار قد تسقط على كيوشو في الساعات الأربع والعشرين حتى صباح الأحد.

وحذرت الوكالة من احتمال وقوع كارثة ما بالفعل. وقال يوشي أداتشي، رئيس مركز مراقبة الطقس والتحذير بالوكالة، في مؤتمر صحفي: ”يجب على السكان تأمين سلامتهم على الفور“.

فاض نهر روككاكو في مدينة ساغا تاكيو، وفقًا لما ذكرته المحافظة ومسؤولون آخرون. حذر مسؤولو محافظة ساغا من أن منطقة وسط المدينة في مدينة توسو قد تغمرها المياه بسبب فشل نظام الصرف الصحي.

من المتوقع أن يستمر هطول الأمطار، الممتدة من شمال كيوشو إلى منطقة كانتو الشرقية، فوق جزيرة هونشو الرئيسية في البلاد خلال الأسبوع المقبل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)