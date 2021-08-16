3 قتلى في انهيار طيني بمحافظة ناغانو اليابانية

أخبار اليابان

لقى ثلاثة اشخاص مصرعهم فى انهيار طينى فى محافظة ناغانو مع استمرار هطول الامطار الغزيرة فى مناطق واسعة من غرب وشرق اليابان يوم الاحد.

الثلاثة امرأة تبلغ من العمر 41 عامًا وولديها البالغان من العمر 12 و 7 أعوام، وكانوا في منزل في أوكايا بالمحافظة الوسطى عندما ضرب الانهيار الطيني المنزل، أصيب اثنان آخران وثلاثة بخير.

في سايكاي بمحافظة ناغاساكي جنوب غرب اليابان، تم العثور على امرأتين في السبعينيات من العمر متوفيتين في حفرة ري.

تم العثور على امرأة في الستينيات من عمرها انجرفت قبالة سواحل هاتسوكايتشي بمحافظة هيروشيما غربي اليابان، وتأكدت وفاتها لاحقًا. في هيغاشيهيروشيما، فُقد رجل في الثمانينيات من عمره بعد خروجه.

في سويدا بمحافظة فوكوؤكا الجنوبية الغربية، تم إنقاذ امرأة تبلغ من العمر 75 عامًا بعد ساعات من محاصرة الوحل الذي اصطدم بمنزل مدمر.

(النص الأًصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)