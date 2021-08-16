عمدة مدينة ناغويا اليابانية يتنازل عن راتبه لمدة 3 أشهر بعد ”عض“ ميدالية ذهبية

أخبار اليابان

أشار عمدة مدينة ناغويا تاكاشي كاوامورا يوم الإثنين إلى أنه لن يحصل على راتبه لمدة ثلاثة أشهر، بإجمالي 1.5 مليون ين، بعد حادثة ”عض“ فيها الميدالية الذهبية لأولمبياد طوكيو.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي، اعترف كاوامورا بأن تصرفه ”تسبب في عدم ارتياح“ لصاحبة الميدالية، ميو غوتو، عضوة فريق السوفتبول الياباني، ولشعب اليابان. وأضاف ”أنا اللوم نفسي على ما فعلته“.

وقال كاوامورا، الذي نفى أنه سيستقيل بسبب الحادث، ”أود الاستمرار في خدمة الناس“.

وقع الحادث الذي تمثل في وضع العمدة كاوامورا الميدالي الذهبية حول رقبته وعضها مازحا، عندما قامت غوتو، وهي من ناغويا، حيث قامت بزيارة لمكتبه بعد فوز اليابان على الولايات المتحدة في النهائي. واتهم الكثيرون العمدة بتجاهل قواعد وقيود كورونا بسبب ما فعله، وقال مسؤولون أولمبيون إنهم سيستبدلون ميدالية غوتو بميدالية جديدة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)