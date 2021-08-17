مقابلة: شركة يابانية تسعى لتزويد آسيا بالوقود النفاث المنتج من كائن أحادي الخلية

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تهدف شركة التكنولوجيا الحيوية اليابانية Euglena Co إلى تعزيز إمدادات وقود الطيران المستدام من اليوغلينا، وهو كائن أحادي الخلية، في آسيا، حسبما قال رئيسها ميتسورو إيزومو، في مقابلة مع جيجي برس.

وقال إيزومو: ”سنصبح اللاعب الأول في آسيا، والتي من المتوقع أن تنمو لتصبح أكبر سوق لوقود الطائرات في المستقبل بما يتماشى مع النمو السكاني“ ، مضيفًا أن Euglena تخطط لتوسيع إمداداتها من اليوغلينا في آسيا في عام 2025 وبعده، عندما تستعد الشركة لبدء تشغيل مصنع جديد وإنتاج كميات كبيرة من الوقود للاستخدام المحلي.

بدأت الشركة في حوالي عام 2007 للنظر في استخدام زيت الأوغلينا لوقود الطائرات. في ذلك الوقت، لم تكن هناك إشارة على الإطلاق إلى الأوغلينا في المعايير الدولية لوقود الطائرات.

بعد إجراء عدد كبير من الاختبارات وإنتاج كمية كبيرة من المستندات، تمكنت شركة Euglena من استخدام وقود الطائرات القائم على اليوغلينا في يونيو/ حزيران من هذا العام.

من المتوقع أن يزيد المصنع الجديد المخطط له من قدرة الإنتاج السنوية للشركة من الوقود الحيوي بمقدار 2000 ضعف إلى 250.000 كيلو لتر من 125 كيلو لتر الحالية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)