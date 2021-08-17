اليابان تقوم بإجلاء طاقم سفارتها في كابول

أخبار اليابان

كثفت الحكومة اليابانية اليوم الاثنين جهودها لإجلاء موظفي السفارة في كابول وضمان سلامة المواطنين اليابانيين في أفغانستان بعد سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية.

وفي حديثه إلى الصحفيين في مكتب رئيس الوزراء في طوكيو، قال رئيس الوزراء سوغا يوشيهدي إن إدارته ”تتعامل مع الأمر بالتعاون مع الولايات المتحدة والدول الأخرى المعنية“ بينما عرض وجهة نظر مفادها أن انتقال السلطة إلى طالبان سيحدث.

بدأت وزارة الخارجية الأسبوع الماضي الاستعدادات لإجلاء أكثر من 10 موظفين بالسفارة وبعض اليابانيين العاملين في المنظمات الدولية، بحسب مسؤول كبير بالوزارة.

وقال المسؤول ”لقد اتخذنا الترتيبات لمن يرغبون في الإجلاء“.

واقترح مسؤول آخر رفيع المستوى في الوزارة إغلاق السفارة مؤقتًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)