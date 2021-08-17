اليابان تخوض حربا شرسة ضد سلالة دلتا

أخبار اليابان

تخوض اليابان معركة شرسة ضد فيروس كورونا الجديد، حيث يفشل سيناريو الحكومة المتمثل في احتواء الموجة الخامسة من الإصابات بحلول نهاية شهر أغسطس/ آب من خلال التقدم في التطعيمات في مواجهة الانتشار السريع لسلالة دلتا شديدة العدوى.

من المقرر أن تمدد الحكومة حالة الطوارئ الحالية في طوكيو و5 محافظات أخرى، ومن المقرر حاليًا أن تنتهي في 31 أغسطس/ آب، حتى 12 سبتمبر/ أيلول، وتوسيعها لتشمل المزيد من المحافظات. لكن من غير الواضح ما إذا كان الإجراء سيؤدي إلى نتائج. قال أحد الخبراء: ”ليس لدي أي فكرة على الإطلاق عن موعد نهاية الوباء“.

وتركز الحكومة على التعامل مع حالة العدوى في طوكيو، بؤرة الموجة الخامسة. على افتراض أن التقدم في اللقاحات سيساعد في منع انتشار الفيروس بشكل أكبر، فقد اتخذت الحكومة تدابير مضادة تستهدف مؤسسات الأكل والشرب.

لكن سلالة دلتا، التي يُعتقد أنها تنتشر بشكل أسرع بكثير من المتوقع، مما دفع الحكومة للتخلي عن رفع حالة الطوارئ في نهاية أغسطس/ آب.

يُعتقد أن آثار حالة الطوارئ تبدأ في الظهور بعد حوالي أسبوعين من إصدارها. لكن هذه المرة، بدأت حالات الإصابة الجديدة بالارتفاع بعد حوالي أسبوعين من إعلان حالة الطوارئ المستمرة منذ 12 يوليو / تموز، مما وضع النظام الطبي تحت الضغط وأجبر العديد من الأشخاص المصابين بالفيروس ولكن ليسوا في حالة خطيرة على الانتظار حتى يتم إدخالهم إلى المستشفى، وهي حالة وصفها البعض بأنها على مستوى الكارثة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)