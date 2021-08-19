طوكيو تفتتح مركز لتطعيم الشباب ضد كورونا دون حجز

أخبار اليابان

قالت محافظِة طوكيو يوريكو كويكي، الأربعاء، إن حكومة مدينة طوكيو ستنشئ مركزًا للتطعيم ضد فيروس كورونا الجديد (كوفيد -19) للشباب حيث يمكنهم الحصول على اللقاحات دون حجز مسبق.

تهدف حكومة العاصمة إلى فتح مركز التطعيم بالقرب من محطة شيبويا بوسك العاصمة بحلول نهاية هذا الشهر.

سيكون المركز بشكل أساسي للأشخاص في العشرينات والثلاثينيات من العمر الذين لم يتلقوا الجرعة الأولي من اللقاح.

سيتم إعطاء لقاح شركة فايزر. تدرس حكومة العاصمة ما إذا كانت ستغطي المراهقين في المركز أيضًا.

وقالت كويكي في اجتماع في مجلس العاصمة ”سنقوم بتلقيح العديد من الشباب بشكل سريع، حيث تنتشر العدوى بينهم بشكل متسارع“. في طوكيو، يشكل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا حوالي 70% من حالات الإصابة الجديدة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)