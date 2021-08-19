خبير: أنظمة الرعاية الطبية اليابانية في وضع حرج

أخبار اليابان

قال خبير الصحة العامة الياباني شيغيرو أومي يوم الخميس إن أنظمة الرعاية الطبية في اليابان متوترة بالتأكيد وفي وضع خطير للغاية بسبب الانتشار المتسارع لفيروس كورونا الجديد.

قال أومي، الذي يرأس فريق عمل الاستجابة لفيروس كورونا التابع للحكومة، في اجتماع في البرلمان الياباني.

قال أومي في اجتماع لجنة مجلس الوزراء بمجلس الشيوخ الياباني: ”أريد من الحكومة أن تتخذ جميع الإجراءات المضادة اللازمة من خلال الاستفادة الكاملة من قانون الإجراءات الخاصة“ بشأن الاستجابة لأزمة فيروس كورونا الجديد.

وقال أيضا إن الحكومة لم تسأله إبداء رأيه بشأن ما إذا كان ينبغي عقد دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو في موعدها المقرر يوم الثلاثاء.

تساءل أومي عن مدى جدوى البرنامج الذي يسمح لطلاب المدارس بمشاهدة المنافسات البارالمبية مباشرة.

(النص الأأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)