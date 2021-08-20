تطوير سلع للوقاية من كورونا لأصحاب الهمم في اليابان

أخبار اليابان

يتم تطوير العديد من المنتجات للوقاية من عدوى فيروس كورونا الجديد في اليابان تستهدف أصحاب الهمم، على أمل خلق بيئة يمكن فيها للجميع اتخاذ تدابير ضد الوباء.

قامت شركة Nishida Factory Co وهي شركة لتصنيع المعادن في موكو بمحافظة كيوتو، غرب اليابان، بتطوير حامل موزع مطهر للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة ومستخدمي الكراسي المتحركة.

يصعب استخدام موزعات المطهرات التقليدية لبعض الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة، حيث قد يكون من الصعب استخدام المضخات الموجودة في الموزعات. أيضًا، غالبًا ما تكون الموزعات مرتفعة جدًا بحيث يتعذر على مستخدمي الكراسي المتحركة الوصول إليها، ولا يمكن لمثل هؤلاء الأشخاص استخدام الدواسات لتوزيع المطهرات.

باستخدام 800000 ين تم جمعها من خلال مبادرة التمويل الجماعي، أنشأت الشركة موزعًا يخفض الارتفاع إلى متر واحد فقط فوق سطح الأرض، مع رافعة على شكل حلقة يمكن دفعها بجهد ضئيل.

يتم استخدام الموزع في مواقع مثل منشآت التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة. قالت امرأة تبلغ من العمر 107 أعوام إنه يمكنها الآن استخدام الموزعات، بحسب الشركة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)