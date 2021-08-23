تسريع العمل على جعل قطارات اليابان خالية من العوائق وسهلة الاستخدام لأصحاب الهمم

أخبار اليابان

يعمل مشغلو السكك الحديدية اليابانية على تسريع جهودهم للسماح للأشخاص الذين يستخدمون الكراسي المتحركة بركوب القطار دون مساعدة موظفي المحطة.

حيث تعمل شركات القطارات اليابانية على تقليل وتضييق المساحات بين أرضيات القطارات والمحطات، وكذلك جعل القطار ورصيف المحطة على نفس المستوى من الارتفاع حتى يتمكن مستخدمو الكراسي المتحركة من الصعود والنزول من القطار بأنفسهم كما يفعل الأشخاص العاديون دون مساعدة من أحد.

بدأ العديد من مشغلي السكك الحديدية مثل هذا التجديد بشكل جدي بعد أن وضعت وزارة النقل معايير خالية من العوائق، جزئيًا استعدادًا لألعاب طوكيو البارالمبية، التي ستنطلق يوم الثلاثاء.

يمكن للتغييرات التي تصل إلى بضعة سنتيمترات أن تسمح للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة بحرية.

بالنسبة لمستخدم الكرسي المتحرك للصعود والنزول من القطار دون مساعدة الآخرين، يجب رفع ارتفاع قسم رصيف المحطة أمام باب عربة القطار بواسطة منحدر. أيضًا، يجب تركيب جهاز مطاطي لتضييق الفجوات بين القطارات والمحطات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)