حث جميع مستشفيات طوكيو على التعاون لمكافحة كورونا

أخبار اليابان

طلبت وزارة الصحة اليابانية وحكومة مدينة طوكيو يوم الاثنين من جميع المؤسسات الطبية والجامعات تدريب الأطباء والممرضات في طوكيو للتعاون في مكافحة كورونا.

تم تقديم طلب قبول مرضى فيروس كورونا الجديد، وتأمين أسرة لهؤلاء الأشخاص وإرسال موظفين طبيين بناءً على قانون الوقاية من الأمراض المعدية المنقح.

هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها الحكومة المركزية مثل هذا الطلب، بينما قدمت بعض الحكومات المحلية، مثل محافظة أوساكا الغربية ومدينة سابورو الشمالية، طلباتها بموجب القانون.

يمكن للوزارة وحكومة طوكيو الكشف عن أسماء المنشآت الطبية والجامعات التي لا تمتثل لطلبهم دون سبب مبرر.

وأعلن وزير الصحة نوريهيسا تامورا ومحافظِة طوكيو يوريكو كويكي عن خطة تقديم الطلب بعد اجتماعهما في الوزارة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)