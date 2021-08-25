اكتشاف إصابتين بمتحور لامبادا في اليابان

أخبار اليابان

قالت وزارة الصحة اليابانية يوم الثلاثاء، إن رجلين وصلا إلى اليابان قادمين من بيرو في وقت سابق من هذا الشهر أثبتت إصابتهما بمتحور لامبادا من فيروس كورونا الجديد.

وهما الحالتان المؤكدة الثانية والثالثة للإصابة بمتحور لامبادا الذي ظهر لأول مرة في بيرو في اليابان.

وأثبت الرجلان، أحدهما في الثلاثينيات من عمره والآخر في الخمسينيات من عمره، نتائج إيجابية في فحوصات الحجر الصحي في مطار طوكيو الدولي في هانيدا بعد وصولهما في 12 أغسطس/ آب.

وقالت الوزارة إن كليهما لم تظهر عليهما أعراض.

وفقًا للمعهد الوطني للأمراض المعدية، قد يكون متحور لامبادا الذي انتشر في أمريكا الجنوبية، أكثر قابلية للعدوى والانتشار وله مقاومة أقوى للقاحات من السلالة التقليدية، لكن تفاصيله غير معروفة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)