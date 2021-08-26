القلق من الحمل أثناء جائحة كورونا في اليابان

أخبار اليابان

أصبحت النساء الحوامل في اليابان قلقات بشكل متزايد بشأن ما إذا كان بإمكانهن تلقي العلاج الطبي إذا أصبن بفيروس كورونا الجديد.

النساء في الشهر السابع من الحمل عرضة للمعاناة من أعراض حادة من فيروس كورونا، والعديد من هؤلاء النساء يخضعن لعملية قيصرية.

نظرًا لأن مرضى فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد يواجهون صعوبات في العثور على المستشفيات التي ستستقبلهم، تسارع الحكومات المحلية إلى إنشاء نظام يمكنه التعامل مع النساء الحوامل المصابات.

في وقت سابق من هذا الشهر، وضعت امرأة حامل مصابة بفيروس كورونا طفلها في المنزل في مدينة كاشيوا بمحافظة تشيبا شرق طوكيو، بعد أن رفضت عدة مستشفيات قبولها. تم تأكيد وفاة الطفل لاحقًا، مما دفع الحكومات الوطنية والمحلية إلى بدء العمل على وضع خطط حتى يمكن إدخال النساء الحوامل إلى المستشفى بسرعة.

قالت امرأة تبلغ من العمر 31 عامًا من حي شيناغاوا بطوكيو في الأسبوع الثلاثين من الحمل ”لقد أصبحت قلقة بعد مشاهدة تلك الأخبار“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)