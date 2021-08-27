تلوث موديرنا يوقف حملات التطعيم في مكان العمل في اليابان

أخبار اليابان

أجبر التلوث المحتمل لبعض جرعات لقاح فيروس كورونا الجديد الذي طورته شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية موديرنا بعض الشركات اليابانية على تعليق التطعيمات في مكان العمل مؤقتًا يوم الخميس.

في أعقاب تقارير عن التلوث، أوقفت شركة الخطوط الجوية اليابانية الرئيسية All Nippon Airways برنامج التطعيم في مطار طوكيو الدولي في هانيدا في نفس اليوم.

كما تخطط الشركة لإلغاء التطعيمات في المطار يوم الجمعة.

قررت وزارة الصحة يوم الخميس وقف استخدام جرعات لقاح موديرنا من قوارير بثلاثة أرقام محددة.

منذ 16 أغسطس/ آب، استخدمت خطوط ANA حوالي 4000 جرعة من هذه القوارير في هانيدا وحوالي 700 جرعة في مطار أوساكا الدولي، المعروف باسم مطار إيتامي

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)