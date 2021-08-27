وزارة الصحة اليابانية: المواد الغريبة الموجودة في لقاح موديرنا قد تكون معدنية

أخبار اليابان

قالت مصادر في وزارة الصحة اليابانية، الخميس، إن المواد الغريبة التي تم العثور عليها في بعض القوارير غير المستخدمة للقاح موديرنا في اليابان ربما كانت عبارة عن مواد معدنية.

تعتقد الوزارة أن الأجسام الغريبة ربما تكون قد اختلطت مع قوارير اللقاح أثناء عملية التصنيع.

تبحث موديرنا حاليًا في تفاصيل المواد الغريبة وكيف دخلت هذه الأشياء في اللقاح.

على الرغم من أن اليابان أوقفت استخدام حوالي 1.63 مليون جرعة من اللقاح، بما في ذلك تلك الموجودة في القوارير التي تحمل نفس أعداد القوارير التي وجد أنها تحتوي على مواد غريبة، فقد تم استخدام بعضها بالفعل على بعض الناس.

مع ملاحظة أن الأجسام الغريبة لن تسد الأوعية الدموية لأن اللقاح يتم حقنه في العضلات، طلبت الوزارة من الناس استشارة الطبيب إذا واجهوا أي تغيرات في الصحة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)