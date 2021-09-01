انخفاض النفقات الطبية في اليابان للمرة الأولى منذ 4 سنوات

أخبار اليابان

قالت وزارة الصحة اليابانية في تقرير أولي يوم الثلاثاء إن النفقات الطبية في اليابان في السنة المالية 2020، التي انتهت في مارس/ آذار من هذا العام، تراجعت بنسبة 3.2٪ عن العام السابق لتصل إلى إلى 42164.8 مليار ين.

انخفض مبلغ الأموال المدفوعة للمؤسسات الطبية لعلاج الأمراض والإصابات لأول مرة منذ أربع سنوات، حيث امتنع الناس عن الذهاب إلى الطبيب خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

ويعزى الانخفاض أيضًا إلى انخفاض الإنفلونزا والمرضى الآخرين حيث اتبع الناس ممارسات النظافة والحماية مثل ارتداء أقنعة الوجه وغسل أيديهم وسط جائحة كورونا.

تشير التقديرات إلى أن عدد مرضى الإنفلونزا انخفض إلى حوالي 14000 من حوالي 7.3 مليون في الموسم السابق، وفقًا لوزارة الصحة.

انخفضت نفقات علاج المرضى الداخليين بنسبة 3.4٪ ليصل إلى 17049.6 مليار ين، وانخفضت نفقات علاج المرضى الخارجيين 4.4٪ ليصل إلى 14207.2 مليار ين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)