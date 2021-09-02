أكثر من 1.5مليون إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة في اليابان

أخبار اليابان

تجاوز العدد التراكمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في اليابان، بما في ذلك حالات الركاب وأفراد طاقم السفن السياحية الأجنبية -التي خضعت للحجر في اليابان في بداية الجائحة- 1.5 مليون إصابة يوم الأربعاء.

وأكدت اليابان 20،031 حالة جديدة يوم أمس، ليرتفع العدد الإجمالي منذ اكتشاف أول حالة في اليابان العام الماضي إلى 1511394 حالة.

وقد قفز العدد بشكل حاد عندما اجتاحت اليابان الموجة الخامسة من الإصابات والتي نجمت عن انتشار سلالة دلتا المعدية للغاية من الفيروس.

استغرق الأمر 26 يومًا فقط حتى يصل العدد إلى 1.5 مليون من مليون وسط معاناة اليابان من تداعيات الموجة الخامسة من الإصابات التي يقودها متحور دلتا رسع الانتشار، بينما احتاجت 4 أشهر ليرتفع العدد إلى مليون حالة من نصف مليون.

تجاوزت الحالات اليومية على مستوى البلاد 20 ألف حالة لأول مرة منذ 4 أيام.

سجلت محافظة أوساكا بغرب اليابان 3004 حالة يوم الأربعاء، متجاوزة 3000 حالة لأول مرة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)