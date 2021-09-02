موديرنا: اللقاحات الملوثة التي اكتشفت في اليابان تحوي معدنا مقاوما للصدأ

أخبار اليابان

قالت وزارة الصحة اليابانية يوم الأربعاء إن جزءًا من لقاح موديرنا والذي تم شحنه إلى اليابان يحتوي على شظايا من الفولاذ المقاوم للصدأ ممزوجة بطريق الخطأ أثناء إنتاجه في إسبانيا.

كشفت الوزارة عن نتائج التحقيقات التي أجرتها شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية وآخرين حول أصل المادة الغريبة المكتشفة مؤخرًا في قوارير لقاح موديرنا بمراكز التطعيم في اليابان.

أدى الاكتشاف إلى تعليق الوزارة استخدام الدفعة التي تحتوي على القوارير، إلى جانب دفعتين أخريين تم تصنيعهما في نفس خط الإنتاج في نفس الفترة.

وتحقق السلطات أيضا في وفاة رجلين تلقيا جرعات من دفعة ملوثة، لكن سبب وفاتهما غير معروف حتى الآن.

وفي بيان مشترك مع مجموعة تاكيدا اليابانية، قالت موديرنا إن التلوث في إحدى الدفعات الثلاث من الجرعات الملوثة التي علق استخدامها تم إرجاعها إلى عيوب في خط الإنتاج في مصنع يديره المقاول الإسباني ”روفي فارما إندستريل سيرفسز“.

وقالت الوزارة إن الكميات الإجمالية للدُفعات الثلاث تصل إلى 1.63 مليون جرعة، منها ما يزيد قليلاً عن 500 ألف جرعة تم إعطاؤها بالفعل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)