اكتشاف أول إصابة بالمتحورة ”ميو“ من فيروس كورونا في اليابان

أخبار اليابان

قالت وزارة الصحة إنه تم اكتشاف المتحورة ”ميو“ لفيروس كورونا الجديد من امرأتين أثبتت إصابتهما بالفيروس في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز عند وصولهما إلى اليابان.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف السلالة، التي تم الإبلاغ عنها لأول مرة في كولومبيا في يناير/ كانون الثاني، في اليابان. وتصنف منظمة الصحة العالمية المتحورة ”ميو“ ضمن السلالات التي يجب مراقبتها عن كثب. ستدرس الوزارة في تفاصيل السلالة الجديدة، بما في ذلك مستوى قابليتها للانتقال.

واكتشفوا أن سيدة في الأربعينيات وصلت إلى مطار ناريتا من دولة الإمارات العربية المتحدة في أواخر يونيو/حزيران وسيدة أخرى في الخمسينيات وصلت إلى مطار هانيدا من بريطانيا في أوائل يوليو/تموز مصابتان بالمتحورة ”ميو“.

لم تظهر كلتا المرأتين أي أعراض للإصابة بفيروس كورونا.

تم تأكيد إصابتهما بعد أن أعاد المعهد الوطني للأمراض المعدية، فحص نتائج تحليل الجينوم للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا الجديد في فحوصات الحجر الصحي في المطارات اليابانية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)