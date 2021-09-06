مخاوف تتعلق بالسلامة تحيط بـ «السكوتر الكهربائي» في اليابان

أخبار اليابان

أصبحت الدراجات الكهربائية ”السكوتر“ ذات شعبية كبيرة بين الشباب في اليابان، لكن مشكلات السلامة تشكل مشكلة كبيرة بالنسبة لوسيلة النقل الجديدة.

يُنظر إلى السكوتر على أنها مركبات تمكن المستخدمين من تجنب الاتصال الوثيق بالآخرين وسط أزمة فيروس كورونا الجديد.

تجري الحكومة تجارب لتخفيف اللوائح المتعلقة بالسكوتر، والتي تصنف على أنها دراجات ذات إزاحة صغيرة للمحرك، وبالتالي يجب أن تعمل على الطرق، مع حاجة المستخدمين إلى الحصول على ترخيص.

وفقًا لوزارة الصناعة، تجري التجارب على بعض الطرق العامة في المحافظات بما في ذلك فوكوشيما، ناغانو، هيوغو، وفوكوؤكا حتى أكتوبر/ تشرين الأول من قبل 6 مشغلين معتمدين من الوزارة لنظام مشاركة السكوتر الكهربائي.

في التجارب، يُسمح باستخدام السكوتر في ممرات الدراجات ولا يُطلب من مستخدميه ارتداء الخوذ بشرط أن تكون السرعة القصوى 15 كيلومترًا في الساعة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)