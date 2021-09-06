اليابان ترسل مسؤولاً إلى الدوحة لإجلاء الأفغان

أخبار اليابان

قال وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو في برنامج تلفزيوني يوم الأحد إن الحكومة سترسل ممثلاً عنها إلى العاصمة القطرية الدوحة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

سيتم إيفاد تسوكاسا أومورا، ممثل الحكومة للشرق الأوسط.

بما أن المكتب السياسي لحركة طالبان يقع في الدوحة، فمن المتوقع أن يعمل أومورا على اتخاذ الترتيبات اللازمة لإنقاذ الموظفين الأفغان في الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والسفارة اليابانية في العاصمة الأفغانية كابول.

وبحسب موتيجي، التقى السفير الياباني لدى أفغانستان تاكاشي أوكادا، الموجود الآن في الدوحة، بالمسؤول الثاني في المكتب السياسي لطالبان يوم السبت وقيل له إن هناك حاجة ماسة للغذاء والأدوية في أفغانستان.

وقال وزير الخارجية إنه من المتوقع أن يعقد اجتماع وزاري لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بالإضافة إلى الصين وروسيا يوم الأربعاء بتوقيت اليابان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)