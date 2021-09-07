هوكايدو تسرع الجهود لمنع انقطاع التيار الكهربائي الهائل أثناء الكوارث الطبيعية

أخبار اليابان

تبذل هوكايدو التي تقع أقصر شمال اليابان جهودا حثيثة لتجنب انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في أوقات الكوارث في، والتي تعرضت لانقطاع كهربائي هائل نتج عن زلزال قوي في عام 2018.

أثر انقطاع التيار الكهربائي الناجم عن الزلزال المميت على جميع أنحاء المحافظة باستثناء الجزر النائية، حيث انقطع التيار الكهربائي عن بعض السكان لمدة تصل إلى يومين. أصبحت هوكايدو أول محافظة تشهد مثل هذا الانقطاع واسع النطاق في التيار الكهربائي في اليابان.

تعلمت هوكايدو الدرس من التجربة، حيث تبذل البلديات في جميع أنحاء هوكايدو جهودًا لتحقيق الإنتاج المحلي للكهرباء للاستهلاك المحلي.

عندما يحدث انقطاع في إمدادات الطاقة بسبب كارثة، تخطط شركات الطاقة لقطع التيار الكهربائي حتى تتمكن من تقليل تأثير انقطاع التيار الكهربائي المحتمل.

في فبراير/ شباط، أنشأت بلدة شيكاوي شبكة كهرباء خاصة بها تربط بين منشأة لتوليد الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)