الأمير هيساهيتو نجل ولي عهد اليابان يحتفل بعيد ميلاده الخامس عشر

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بلغ الأمير الياباني هيساهيتو، ابن شقيق الإمبراطور ناروهيتو والثاني في ترتيب ولاية العرش الإمبراطوري، 15 عامًا يوم الاثنين.

الأمير هيساهيتو نجل ولي العهد الأمير أكيشينو والأميرة كيكو، هو الآن طالب في الصف الثالث في المرحلة الإعدادية بمدرسة أوتشانوميزو في حي بونكيو بطوكيو.

في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، شارك في مشروع دراسي لإجراء مقابلات مع البالغين حول كيفية عيشهم أثناء جائحة فيروس كورونا وتعرف على الصعوبات التي يواجهها الأشخاص في صناعة الثقافة والفنون، وفقًا لوكالة القصر الإمبراطوري. في نوفمبر/ تشرين الثاني من ذلك العام، أتيحت للأمير فرصة الاستماع إلى محاضرة في كلية العلوم في جامعة أوتشانوميزو مع زملائه في الفصل.

في مارس/ آذار من هذا العام، نال الأمير تقييما مشرفًا في قسم طلاب المرحلة الإعدادية لجائزة أدب الأطفال غير الخيالية برعاية مدينة كيتاكيوشو جنوب غرب اليابان عن مقال كتبه خلال رحلته إلى جزر أوغاساوارا في طوكيو. زار الجزر مع والدته عندما كان طالبًا في الصف الخامس الابتدائي.

كجزء من أنشطة التعلم خارج الفصول الدراسية أجرى الأمير هيساهيتو مقابلة مع عامل معاق في محل لبيع الزهور تحت شعار أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. خلال العطلة الصيفية، أمضى الكثير من الوقت في الدراسة، بينما كان يقرأ أيضًا كتبًا عن زراعة الأرز.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)